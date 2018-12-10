Украинский боксер одержал 12-ю подряд победу нокаутом: видео

Украинский боксер Сергей Богачук, который выступает в первом среднем весе, одержал 12-ю подряд досрочную победу на профессиональном ринге. На шоу в американском Карсоне наш соотечественник нокаутировал представителя Пуэрто-Рико Карлоса Гарсию Эрнандеса.

Богачук не оставил своему сопернику ни единого шанса. Сергей доминировал с первых секунд боя, а в середине пятого раунда мощным апперкотом справа заставил Эрнандеса оказаться на настиле ринга. Рефери немедленно остановил поединок, видя, что оппонент украинца находится в состоянии грогги. Пуэрториканец сумел подняться с канваса лишь при помощи секундантов.

Отметим, что Богачук завершил досрочно все свои поединки.

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