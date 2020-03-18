Украинский боксер Дмитрий Лисовой погиб в ДТП: спортивные итоги 17 марта

В ДТП под Киевом погиб украинский боксер Дмитрий Лисовой, а УЕФА официально перенес Евро-2020.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 17 марта.

Кроме того, Александр Усик вызвал ярость в сети советами о коронавирусе. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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