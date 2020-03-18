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18 марта • обновлено в 09:40
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Украинский боксер Дмитрий Лисовой погиб в ДТП: спортивные итоги 17 марта

1.4т
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В ДТП под Киевом погиб украинский боксер Дмитрий Лисовой, а УЕФА официально перенес Евро-2020.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 17 марта.

Кроме того, Александр Усик вызвал ярость в сети советами о коронавирусе. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Евро-2020
Персоны
Александр Хижняк Элина Свитолина Александр Усик
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