Погибшим в страшной автокатастрофе на Новообуховской трассе в районе села Ходосовка, на Киевщине, оказался известный украинский боксер Дмитрий Лисовой.

"Димон, как же так... Порядочный, добрый, трудяга, наш "Атаман"...Уходят лучшие! Покойся с миром.." - написал у себя в Facebook пресс-секретарь Федерации бокса Александр Подаваленко.

Дмитрий Лисовой погиб в ДТП facebook.com/UkrainianBoxingFederation

Дмитрий Лисовой был многократным призером чемпионатов Украины по боксу в весовой категории до 91 кг, а также выступал за боксерский клуб "Украинские атаманы".

По информации dtp.kiev.ua, Audi на высокой скорости протаранил Daewoo, нарушивший правила проезда перекрёстков,

В результате аварии 22-летний водитель и 24-летний пассажир Daewoo погибли на месте происшествия. Водитель Audi попал в больницу.

Дмитрий Лисовой погиб в ДТП под Киевом facebook.com/dtp.kiev.ua

Дмитрий Лисовой погиб в ДТП под Киевом facebook.com/dtp.kiev.ua

Дмитрий Лисовой погиб в ДТП под Киевом facebook.com/dtp.kiev.ua

Дмитрий Лисовой погиб в ДТП под Киевом facebook.com/dtp.kiev.ua

Дмитрий Лисовой погиб в ДТП под Киевом facebook.com/dtp.kiev.ua

Дмитрий Лисовой погиб в ДТП под Киевом facebook.com/dtp.kiev.ua

Дмитрий Лисовой погиб в ДТП под Киевом facebook.com/dtp.kiev.ua

Дмитрий Лисовой погиб в ДТП под Киевом facebook.com/dtp.kiev.ua

Дмитрий Лисовой погиб в ДТП под Киевом facebook.com/dtp.kiev.ua

Дмитрий Лисовой погиб в ДТП под Киевом facebook.com/dtp.kiev.ua

Дмитрий Лисовой погиб в ДТП под Киевом facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью в Запорожье погиб многократный чемпион Украины по кикбоксингу, чемпион Кубка Европы и Кубка мира Александр Власенко.

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