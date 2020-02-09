Главная Новости
9 февраля • обновлено в 10:12
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Украинский боксер дебютировал в профи нокаутом за 43 секунды: видео момента

1.3т
Читать материал на украинском

Украинский супертяж Виктор Выхрист ярко дебютировал на профессиональном ринге на вечере бокса в немецком Геппингене.

Наш соотечественник, который принял решение выступать под именем Виктор Фауст, уже на первой минуте поединка нокаутировал белоруса Андрея Мазаника, заставив тренера соперника выбросить на ринг полотенце.

Виктор Выхрист

Виктор Выхрист

EC Boxpromotion

Выхрист с первых же секунд начал атаковать Мазаника джебами. Уже через полминуты украинец потряс соперника левым боковым. А на 43-й секунде боя Виктор попал точно в голову белоруса, отправив того в нокаут. Мазаник сумел подняться, однако еще до этого его тренер выбросил на ринг полотенце.

Новости
Украинский боксер сломал руку в чемпионском бою

Таким образом 27-летний уроженец Светловодска Кировоградской области выиграл свой первый бой в профессионалах.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Артем Далакян разгромил соперника из Венесуэлы и защитил чемпионский пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в наилегчайшем весе.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Виктор Выхрист
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги