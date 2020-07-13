Украинский боксер был дисквалифицирован во время боя с экс-украинцем в Польще

Украинский средневес Тарас Головащенко (3-3, 3 КО) потерпел поражение на вечере бокса в Польше после того, как был дисквалифицирован рефери.

31-летний Головащенко проводил поединок против своего бывшего соотечественника Александра Стрецкого (11-1-2, 6 КО), который ныне выступает под польским флагом. Бой проходил под диктовку Александра, а Тарас работал вторым номером.

Во втором раунде боксеры столкнулись головами и оба получили рассечения, но сумели продолжить бой. При этом с Головащенко еще во втором раунде был снят один балл за нарушение. А в пятой трехминутке украинца наказали еще дважды и дисквалифицировали.

Вашему вниманию видео боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный боксер Владислав Сиренко назвал украинцев избалованными.