Украинский боксер брутальным нокаутом завоевал чемпионский титул. Видео

Украинец Арам Фаниян (18-1, 2 КО) добыл эффектную победу над соотечественником Юрием Вишняковым (6-1, 3 КО) и завоевал титул WBO Oriental в первом полусреднем весе.

Главный поединок вечера бокса от Top Boxing Generation и K2 Promotions Ukraine завершился досрочно.

Уже в первом раунде 23-летний уроженец Броваров ударом в висок отправил оппонента в нокдаун. Вишняков смог подняться, достоять до гонга, а со 2-го раунда вновь боксировать на равных.

После этого в ринге шел равный бой, с большим количеством силовых ударов от обоих боксеров. В пятом раунде Фанияну удалось донести свой боковой в голову соперника, отправив того в жесткий нокаут. Рефери сразу остановил поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июля Фаниян добыл эффектную победу над Надзиром Бакшиевым из Беларуси (5–10–3).

Главный бой вечера бокса в киевском клубе Atlas прошел без зрителей и завершился в первом раунде.