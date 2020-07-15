Украинская звезда UFC заявила, что Грицай "задушит" Усика в их возможном бою

Знаменитая украинская девушка-боец UFC Марина Мороз заявила, что борец Богдан Грицай является фаворитом в возможном бою против Александра Усика.

"Борец заборет. Боксер будет бегать-бегать, но много не набегается. Борец с любой стороны зайдет, спустит соперника в партер и сядет сверху. Где-то задушит. Мне кажется, что преимущество у борца. Конечно, если соперники в одном весе. А вот если кикбоксер против борца, то тогда ему будет уже потяжелее с ударами ногами. Боксеры больше двигаются на челноке, и их легко поймать на этом движении – когда они в прыжке. Я сама долго переучивалась. Была ситуация, когда влетали так в ноги, что я звезды видела. А потом приземлялась", – цитирует Мороз издание "Сегодня".

Напомним, что ранее Грицай вызвал Усика на бой без правил в ответ на видео боксера, в котором он угрожал нокаутировать своих хейтеров. Александр ответил, что готов подраться со своим визави только по правилам бокса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем последнем поединке в UFC Мороз эффектно победила бразильянку Майру Буэно Силву и установила рекорд промоушена.