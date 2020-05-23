Многократная чемпионка Украины по боксу и боец смешанных единоборств (ММА) Елена Колесник вызвала на бой телеведущую журналистку Янину Соколову, за ее оскорбления в адрес Александра Усика.

"Мое мнение, что это не более чем желание Янины хайпануть на имени всемирно известного легендарного украинца, спортсмена, который прославляет нашу страну, с нашим флагом. Для чего? Чтобы поднять рейтинг своей лживой программы. Каждый должен заниматься своим делом. Спортсмен – тренироваться и выступать. Политик – защищать наших граждан, обеспечивать безопасность и рабочие места, а журналисты должны правдиво освещать ситуацию на территорию всей стране", – заявила спортсменка.

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По мнению девушки-бойца каждый должен заниматься своим делом и хотя бы стараться делать это качественно.

"Куда вы лезете Янина? Я уже не говорю о том, что вы в конце-концов женщина и ведете себя ужасно. Если вы действительно хотите получить получить спортивный пендель, подзатыльник или просто подраться, я предлагаю Вам свои услуги. Как женщина - женщине. Давайте я выступлю вместо Саши. Зачем вы его дергаете?Если понадобится на ком-то хайпануть, кого-то задеть, кого-то вызвать на ринг, то я здесь. Я приеду, только спецрейс еще организуйте по нормальным ценам", – сказала Колесник.

Как сообщал OBOZREVATEL, Колесник в 2017 году похвасталась фото в Москве с самой скандальной спортсменкой России Марьяной Наумовой, которая первой получила звание "заслуженный мастер спорта "ДНР" во время нелегального визита на оккупированный Донбасс.