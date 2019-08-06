Украинец заработает за бой больше Усика и Ломаченко: спортивные итоги 5 августа

В Крыму погибли лучшие российские кикбоксерши, а киевское "Динамо" узнало потенциальных соперников в раунде плей-офф Лиги чемпионов.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 5 августа.
Кроме того, украинский боксер Сергей Деревянченко станет самым высокооплачиваемым представителем Украины на профессиональном ринге. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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