Украинец заработает за бой больше Усика и Ломаченко: спортивные итоги 5 августа

В Крыму погибли лучшие российские кикбоксерши, а киевское "Динамо" узнало потенциальных соперников в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 5 августа.

Кроме того, украинский боксер Сергей Деревянченко станет самым высокооплачиваемым представителем Украины на профессиональном ринге. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

В Крыму погибли российские чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу

"Банка": в Крыму рассказали, как погибли российские кикбоксерши

Больше Усика и Ломаченко: украинский боксер получит сумасшедший гонорар за бой с Головкиным

"Согласился": тренер "Брюгге" рассмеялся перед матчем с "Динамо", вспомнив футболиста сборной Украины

"Не успели зацепиться": стали известны новые подробности гибели в Крыму российских кикбоксерш

"Динамо" получило соперника в плей-офф Лиги чемпионов

"Его больше нет": Кличко сообщил трагическую новость

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!