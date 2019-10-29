Украинец выиграл 16-й подряд бой нокаутом: спортивные итоги 28 октября

Украинский боксер Сергей Богачук добыл 16-ю подряд победу нокаутом на профессиональном ринге, а экс-чемпион мира Эдриен Бронер закатил истерику из-за Василия Ломаченко.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 28 октября.

Кроме того, Конор МакГрегор похвастался новыми фото из Киева. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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