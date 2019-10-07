Украинец Сергей Спивак одержал первую победу в UFC

Украинский тяжеловес Сергей Спивак (10-1) провел свой второй поединок в рамках UFC. Спивак вышел в октагон против австралийца Тай Туиваса (8-3) на турнире UFC 243 в Мельбурне, который проходил в ночь с субботы на воскресенье.

Во втором раунде Спивак перевел бой в партер, где нанес сопернику множество ударов, а затем провел удушающий прием. Теперь в активе 24-летнего украинского бойца 10 побед в MMA при одном поражении.

Сергей Спивак – третий боец из украинской лиги WWFC, который перешел в UFC. Он сделал это вслед за Ионом Куцелабой и Романом Долидзе.

"Очень рад за Сергея! Ему нужна была эта победа. Одолеть такого сильного соперника у него дома в Австралии – нелегко!" – заявил президент лиги WWFC Владимир Тесля.

"Сергей провел очень хороший поединок! Он работал согласно гейм-плану: не рубился в стойке, и при любой удобной возможности переводил в партер, о чем и говорит статистика – 100% удачных тейкдаунов. Ну и сам финиш – треугольник руками, это прием, который очень хорошо отрабатывал Сергей, еще выступая в нашей лиге , и заканчивал с помощью него свои поединки!" – прокомментировал поединок вице-президент лиги WWFC Денис Перч.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!