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3 февраля • обновлено в 10:05
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Украинец сенсационно выиграл чемпионский бой в России: спортивные итоги 2 февраля

1.3т
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Украинский боксер Карен Чухаджян выиграл в России чемпионский бой, а серб Новак Джокович добыл рекордную победу на Australian Open.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 2 февраля.

Кроме того, американский боксер Клэй Коллард добыл эффектную победу, поднявшись из нокдауна. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Читайте все новости по теме "Australian Open" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Australian Open
Персоны
Карен Чухаджян Василий Ломаченко Новак Джокович
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Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
украинский боксер приехал в страну которую он считает агрессором (или нет?))) и принял участие в поединке)
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