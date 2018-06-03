Украинец проиграл бой за чемпионство: спортивные итоги 2 июня

Украинский боксер проиграл в чемпионском бою, а Ломаченко сделал заявление о дальнейшей карьере. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 2 июня.
Кроме того, самая сексуальная украинская ведущая выиграла Кубок по бодибилдингу, украинка с рекордом выиграла на Roland Garros и в сети выложили редкое видео со свадьбы Усика. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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