Украинец проиграл бой за чемпионство: спортивные итоги 2 июня

Украинский боксер проиграл в чемпионском бою, а Ломаченко сделал заявление о дальнейшей карьере. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 2 июня.

Кроме того, самая сексуальная украинская ведущая выиграла Кубок по бодибилдингу, украинка с рекордом выиграла на Roland Garros и в сети выложили редкое видео со свадьбы Усика. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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