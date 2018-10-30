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''Он особенный'': знаменитый тренер рассказал, чем закончится бой Усик - Белью

2.5тЧитать материал на украинском

Знаменитый американский тренер Тедди Атлас считает, что Александр Усик (15-0, 11 КО) победит Тони Белью (30-2-1, 20 КО) в поединке в Манчестере.

"Усик победит Белью. Он выиграет этот бой. Усик – лучший тяжеловес в мире. Для меня он входит в топ-10 боксеров на данный момент. Сейчас он самый доминирующий тяжеловес со времен Эвандера Холифилда", - цитирует Атласа xsport.

Наставник считает украинца не таким, как остальные боксеры.

"И еще одно - он особенный. Это не просто парень, который поднимается в весе, чтобы заработать денег. Это чемпион Олимпийских игр, непобедимый чемпион, он выиграл пояс в течение десяти боев. Нужно учитывать это все", - подытожил Атлас.

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Напомним, что поединок Усик - Белью состоится в Манчестере 10 ноября. При этом бой станет первым за звание абсолютного чемпиона мира на территории Великобритании.

Уже стало известно, какой украинский телеканал покажет эту встречу.

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Тема
Усик - Белью
Персоны
Александр УсикТони Белью
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