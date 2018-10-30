''Он особенный'': знаменитый тренер рассказал, чем закончится бой Усик - Белью

Знаменитый американский тренер Тедди Атлас считает, что Александр Усик (15-0, 11 КО) победит Тони Белью (30-2-1, 20 КО) в поединке в Манчестере.
"Усик победит Белью. Он выиграет этот бой. Усик – лучший тяжеловес в мире. Для меня он входит в топ-10 боксеров на данный момент. Сейчас он самый доминирующий тяжеловес со времен Эвандера Холифилда", - цитирует Атласа xsport.
Наставник считает украинца не таким, как остальные боксеры.
"И еще одно - он особенный. Это не просто парень, который поднимается в весе, чтобы заработать денег. Это чемпион Олимпийских игр, непобедимый чемпион, он выиграл пояс в течение десяти боев. Нужно учитывать это все", - подытожил Атлас.
Напомним, что поединок Усик - Белью состоится в Манчестере 10 ноября. При этом бой станет первым за звание абсолютного чемпиона мира на территории Великобритании.
Уже стало известно, какой украинский телеканал покажет эту встречу.
Читайте все новости по теме "Усик - Белью" на OBOZREVATEL.