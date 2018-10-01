Украинец или русский: Усик объяснил, кем себя считает

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик заявил, что всегда ассоциировал себя с Украиной. Боксер, рассуждая об аннексии Крыма, также вспомнил о том, как пел гимн страны в школьные годы.

"Я ощущал себя украинцем всегда. Мне об этом говорил отец. То, что я украинец. Я учил гимн Украины. В школе в девятом или восьмом классе на уроке украинского языка я пел гимн перед всем классом. Учительница мне аплодировала", – сказал победитель Всемирной суперсерии бокса в эфире 112 канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик сделал неоднозначное заявление о принадлежности аннексированного Россией Крыма. Чемпион мира также затруднился ответить на вопрос о том, станет ли полуостров снова украинским.