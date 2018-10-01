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Украинец или русский: Усик объяснил, кем себя считает

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Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик заявил, что всегда ассоциировал себя с Украиной. Боксер, рассуждая об аннексии Крыма, также вспомнил о том, как пел гимн страны в школьные годы.

"Я ощущал себя украинцем всегда. Мне об этом говорил отец. То, что я украинец. Я учил гимн Украины. В школе в девятом или восьмом классе на уроке украинского языка я пел гимн перед всем классом. Учительница мне аплодировала", – сказал победитель Всемирной суперсерии бокса в эфире 112 канала.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик сделал неоднозначное заявление о принадлежности аннексированного Россией Крыма. Чемпион мира также затруднился ответить на вопрос о том, станет ли полуостров снова украинским.

Персона
Александр Усик
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Ker Secre
Ker Secre
Усик - молодець. У нього рідні в Криму і це слова мужа, а не хлопчика. Бо всі знають: свинособакам отруїти чи викрасти людину - нічого не варто. і підлючості не займати, щоб підкинути гільзи від автомата і звинуватити в тероризмі.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
То есть..делаем вывод..он считает Крым это Россия
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Ohremenko Andrey, Свиноподобное, сколько в твое корыто лайна входит, что нажрало такое рыло?
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Andreevski Andrey, ага кацапе, делай выводы, гасиев уже "сделал"...
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http://snip.li/DpszH
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