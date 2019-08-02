Украинец Хитров добыл победу нокаутом и завоевал чемпионский пояс

Известный украинский боксер Евгений Хитров добыл впечатляющую победу над американцем Габриэлем Фэмом на шоу UFC Fight Pass.

Наш представитель второго среднего веса завоевал чемпионский пояс Национального боксерского чемпионата США (USNBC). Поединок прошел в ночь на 2 августа в Монровилле и завершился в шестом раунде.

Евгений Хитров Boxing News

Новости Непобедимый боксер поднялся с нокдауна и отправил соперника в кошмарный нокаут

Хитров владел полным преимуществом в ринге, постоянно атакую своего оппонента. Евгений держал Фэма в напряжении ударами по корпусу. К шестому раунду украинец нащупал свой темп и начал попадать в голову.

Американец трижды оказывался на канвасе, а за 21 секунду до конца трехминутке рефери после очередного нокдауна остановил бой. Таким образом, Хитров добыл победу техническим нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Сергей Богачук добыл яркую победу нокаутом.

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