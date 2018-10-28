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Украинец Деревянченко раздельным решением проиграл чемпионский бой

10.3тЧитать материал на украинском

Украинский боксер Сергей Деревянченко не смог завоевать титул чемпиона мира по версии Международной федерации бокса в среднем весе. Наш соотечественник в Нью-Йорке раздельным решением судей уступил американцу Дэниелу Джейкобсу - 112:115, 114:113, 112:115.

Украинец Деревянченко раздельным решением проиграл чемпионский бой

Бой начался невероятно активно. Уже в первом раунде украинец побывал в нокдауне, однако сумел подняться и продолжить поединок.

Новости
Украинский боксер защитил чемпионский пояс
Украинец Деревянченко раздельным решением проиграл чемпионский бой
Украинец Деревянченко раздельным решением проиграл чемпионский бой
Украинец Деревянченко раздельным решением проиграл чемпионский бой
Украинец Деревянченко раздельным решением проиграл чемпионский бой
Украинец Деревянченко раздельным решением проиграл чемпионский бой

Сергей много шел вперед, пытаясь устроить размен с соперником, но американец умело уходил из-под атак украинца. При этом Джейкобс постоянно вязал нашего соотечественника по рукам.

Украинец Деревянченко раздельным решением проиграл чемпионский бой

В середине боя украинец здорово зацепил оппонента эффектной двойкой, но добить Дэниеля не сумел. Ближе к концу боя украинцу перестало хватать свежести, а вот его оппонент смотрелся очень легко.

Украинец Деревянченко раздельным решением проиграл чемпионский бой
Украинец Деревянченко раздельным решением проиграл чемпионский бой
Украинец Деревянченко раздельным решением проиграл чемпионский бой
Украинец Деревянченко раздельным решением проиграл чемпионский бой

В итоге Джейкобс одержал победу и завоевал вакантный титул чемпиона IBF. Для Деревянченко поражение стало первым в профессиональной карьере.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Денис Лазарев добыл эффектную победу, вырубив соперника.

Персона
Сергей Деревянченко
Место
СШАНью-Йорк
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Комментарии на сайте не модерированы
Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
американец унизил украинского чемпиона!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Не узнаю Обоза, а где такие эпитеты как, позорно, унизительно, феерично и пр.?
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