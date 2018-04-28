Украина выиграла чемпионат Европы по боксу U-18

Сборная Украины по боксу стала победителем на юниорском чемпионате Европы, который прошел в Розетто-дель-Абруццо (Италия).
По итогам соревнований Украина заняла первое место в медальном зачете, завоевав семь наград, из которых три золотые, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Максим Галиничев (в центре)
НОК Украины
"Золото":
Максим Галиничев, до 56 кг
Каролина Махно, до 81 кг
Мария Ловчинская, свыше 81 кг
"Серебро":
Тарас Бондарчук, до 60 кг
"Бронза":
Юрий Томюк, до 52 кг
Мария Седая, до 64 кг
Богдан Толмачов, до 75 кг
Последнюю золотую награду на континентальном первенстве в копилку нашей команды принес боксер из Шостки Сумской области 18-летний Максим Галиничев.
Спортсмен победил в категории до 56 кг и гарантировал себе участие на юношеских Олимпийских играх-2018, которые пройдут в октябре в Буэнос-Айресе.
Напомним, что накануне Украины выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею.