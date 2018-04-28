Украина выиграла чемпионат Европы по боксу U-18

Сборная Украины по боксу стала победителем на юниорском чемпионате Европы, который прошел в Розетто-дель-Абруццо (Италия).

По итогам соревнований Украина заняла первое место в медальном зачете, завоевав семь наград, из которых три золотые, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Максим Галиничев (в центре) НОК Украины

Новости Небитый украинский боксер добыл победу нокаутом и завоевал пояс

"Золото": Максим Галиничев, до 56 кг

Каролина Махно, до 81 кг

Мария Ловчинская, свыше 81 кг "Серебро": Тарас Бондарчук, до 60 кг "Бронза": Юрий Томюк, до 52 кг

Мария Седая, до 64 кг

Богдан Толмачов, до 75 кг

Последнюю золотую награду на континентальном первенстве в копилку нашей команды принес боксер из Шостки Сумской области 18-летний Максим Галиничев.

Спортсмен победил в категории до 56 кг и гарантировал себе участие на юношеских Олимпийских играх-2018, которые пройдут в октябре в Буэнос-Айресе.

Напомним, что накануне Украины выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею.