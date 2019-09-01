"Украина рулит!" Ломаченко вызвал восторг в России

Великолепная победа Василия Ломаченко над Люком Кэмпбеллом вызвала бурную реакцию среди любителей бокса в Российской Федерации.

Поклонники этого вида спорта отмечают технику нашего соотечественника и восхищаются украинской школой бокса.

"Украина рулит! В.Ломаченко супер!", "Такое ощущение, что это соревнование "запорожца" против Ferrari. Василий быстрее в несколько раз. Прикольно, что "запорожец" - это не украинец, а англичанин!", "Боксеры из разных лиг. Вася космос! Он выше на сотню уровней" - не могут сдержаться фанаты.

Напомним, что бой Ломаченко - Кэмпбелл за три чемпионских пояса (WBA, WBO и WBC) прошел в Лондоне на О2 Арене и завершился победой нашего соотечественника по очкам. В 11-м раунде британец угодил в нокдаун. После встречи Кэмпбеллу пришлось отправиться в госпиталь. Кроме того, было опубликовано видео лучших моментов и фотографии самых ключевых эпизодов боя.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!