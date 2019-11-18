Украина примет участие в чемпионате мира по ММА в Сингапуре

17 ноября участники украинской федерации смешанных боевых искусств - UF MMA отправились защищать национальные и спортивные интересы Украины на чемпионате мира по ММА, который пройдет 18-23 ноября в Сингапуре.

Организатором World Championship является всемирная ММА организация - GAMMA. На чемпионате мира World Championship более 60 стран мира будут участвовать и бороться за победу на самой престижной сингапурской арене - Singapore Indoor Stadium.

Победителям World Championship выпадет уникальная возможность получить год членства в одной из самых известных ММА академий мира - Envolve MMA. А также, это шанс побороться за контракт на 100 тыс. долл. и 5 поединков с World One Championship.

Свой вклад в такое ​​историческое событие сделает и Украина, которую будут представлять 18 бойцов в 16 весовых категориях от имени любительской сборной UF MMA.

Владимир Тесля, президент лиги смешанных боевых искусств:

"На сегодня, мы впервые участвуем в соревнованиях такого уровня, и везем всю нашу сборную. Чемпионат будет очень нелегким, но в то же время важным и принципиальным для нас. Я уверен, что мы принесем замечательный результат для нашей страны. Хочу от себя пожелать удачи нашим бойцам и чтобы они вернулись домой с победой!"

Денис Перч, вице-президент федерации:

"В каждой из весовых категорий будет по представителю нашей сборной, а в некоторых и по 2. Мы приняли решение, что нужно дать шанс каждому участнику, чтобы еще больше мотивировать их. Чемпионат будет непростым, поскольку насчитывает более 300 участников и по 10-20 бойцов в каждой из весовых категорий. Несмотря на это, я думаю, что победа будет за нами".

Итак, члены UF MMA, которые будут защищать имя нашей страны на чемпионате мира имеют действительно большие шансы на победу, поскольку, был проложен огромный путь в подготовке к чемпионату. Также участники имеют мощную поддержку от украинской федерации смешанных боевых искусств, которая обеспечила всем необходимым и предоставила все возможности для участия в World Championship. Поэтому, пожелаем нашим соотечественникам удачи и ждем золото!

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!