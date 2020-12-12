Украина помогла России победить на выборах президента AIBA

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев был избран президентом Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).

Во время исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) за россиянина отдали свои голоса 86 из 153 стран, в том числе и Украина.

"Сегодня глава Федерации бокса Украины Владимир Продивус представлял нашу страну на конгрессе AIBA, на котором члены AIBA голосовали за нового президента. По итогам голосования Умар Кремлев, большинством голосов, был избран президентом Международной боксерской Ассоциации", – написал в Facebook руководитель пресс-службы ФБУ Александр Подаваленко.

Представители ФБУ проголосовали за Кремлева Facebook Александра Подаваленко

Как сообщал OBOZREVATEL, Кремлев обратился к тем, кто критикует Василия Ломаченко после сенсационного поражения в бою с Теофимо Лопесом.

Россиянин вспомнил достижения нашего соотечественника в боксе и заявил, что он не заслуживает такого отношения к себе. Генсек ФБР также пригласил украинца в РФ, пообещав устроить ему теплый прием.