Украина официально наказана УЕФА: спортивные итоги 20 июля

УЕФА официально наказал Украину за матч с Сербией, а американский супертяж от удара вылетел с ринга. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 20 июля.

Кроме того, Гвоздик поставил крест на Украине и украинка Харлан выиграла чемпионат мира, "заколов" россиянку. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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