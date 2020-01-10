"Ухватился бы": потенциальный соперник Усика высказался о бое с украинцем

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, новозеландец Джозеф Паркер высказался о потенциальном поединке с бывшим абсолютным чемпионом в крузервейте украинцем Александром Усиком.

Джозеф Паркер atlasnews.ru

"Этот поединок стал бы большой возможностью для меня. Усик – отличный боец с великолепными навыками и работой ног. Подраться с ним за титул WBO было бы потрясающе, я бы ухватился за этот бой обеими руками и выжал бы из себя все, что возможно. Верю в то, что смогу победить", – заявил Паркер, которого цитирует boxingnews24.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джозефа Паркера назвали следующим соперником Усика в случае, если Энтони Джошуа решит провести поединок против болгарина Кубрата Пулева.

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