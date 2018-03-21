Удивительный нокаут от "британского Майка Тайсона" вызвал восторг в сети

26-летнего британского боксера Энтони Ярда часто сравнивают с легендарным американским боксером Майком Тайсоном.

Его рост 183 см, за три года на профи ринге он провел 15 боев, в которых лишь один раз победил не нокаутом. Его взрывной стиль помог ему быстро приобрести огромную популярность.

Потрясающий нокаут в поединке против американца Рейфорда Джонсона стал настоящим хитом в сети. Фанаты восхищаются удивительной скоростью удара, которая была быстрее, моргания глаза.

Отметим, что Ярд боксирует в той же весовой категории, что и Александр Гвоздик. Украинец накануне завоевал чемпионский пояс.