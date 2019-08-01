"Сильно в голову": Усик рассказал, как его побил Ломаченко

Украинский бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик подтвердил, что иногда спаррингует со своим кумом Василием Ломаченко.

Боксеры, разница в весе между которыми составляет более 40 килограмм, тренируются друг с другом в технике. Как заявил Усик в комментарии YouTube-каналу Gareth A Davies, однажды ему пришлось прочувствовать на себе силу удара Василия.

"Спарринговать с Василием – это очень круто. Но у меня была одна проблема – я постоянно оттягивался назад. Анатолий Николаевич сказал мне, чтобы не оттягивался, но я продолжал это делать. Потом он подошел к Василию и что-то ему шепнул на ухо. В какой-то момент Ломаченко сильно ударил меня в голову. После этого я больше не оттягивался", – рассказал с улыбкой Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик поставил на место репортера из-за вопроса о шансах Василия Ломаченко в поединке против Люка Кэмпбелла.

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