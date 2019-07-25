"Ударил бы меня": Ломаченко рассказал о боях с Усиком и Фьюри

Украинский чемпион легкого веса Василий Ломаченко рассказал, что ему было интересно однажды провести спарринг со своим кумом Александром Усиком.

Наш спортсмен, который 31 августа вернется в ринг, также предположил, что смог бы продержаться около 5-6 раундов в поединке против Тайсона Фьюри.

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"Однажды Усик приезжал в наш тренажерный зал в моем родном городе. Мы спарринговали больше по техническим моментам. Это интересно. Я был быстрее, поэтому легко уходил с дистанции. Но он больших размеров. Сколько бы я смог продержаться против Тайсона Фьюри? Раундов пять-шесть. Опять же – я быстрее, смог бы постоянно вокруг него крутиться. Но потом я бы устал, остановился и он бы ударил меня", – рассказал Ломаченко в интервью William Hill.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко сделал официальное заявление о проведение в Украине боксерского вечера с его участием.

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