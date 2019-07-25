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"Ударил бы меня": Ломаченко рассказал о боях с Усиком и Фьюри

12.5т Читать материал на украинском

Украинский чемпион легкого веса Василий Ломаченко рассказал, что ему было интересно однажды провести спарринг со своим кумом Александром Усиком.

Наш спортсмен, который 31 августа вернется в ринг, также предположил, что смог бы продержаться около 5-6 раундов в поединке против Тайсона Фьюри.

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"Однажды Усик приезжал в наш тренажерный зал в моем родном городе. Мы спарринговали больше по техническим моментам. Это интересно. Я был быстрее, поэтому легко уходил с дистанции. Но он больших размеров. Сколько бы я смог продержаться против Тайсона Фьюри? Раундов пять-шесть. Опять же – я быстрее, смог бы постоянно вокруг него крутиться. Но потом я бы устал, остановился и он бы ударил меня", – рассказал Ломаченко в интервью William Hill.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко сделал официальное заявление о проведение в Украине боксерского вечера с его участием.

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Персоны
Василий Ломаченко Александр Усик Тайсон Фьюри
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