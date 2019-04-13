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"Удар лишил меня чувств": Кролла рассказал про нокаут от Ломаченко

"Удар лишил меня чувств": Кролла рассказал про нокаут от Ломаченко
Британский боксер дал откровенное интервью
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Британский боксер Энтони Кролла (34-7-3, 13 КО) рассказал, что произошло в четвертом раунде боя с Василием Ломаченко (13-1, 10 КО).

"Моя гордость пострадала больше, чем мое тело. Я хотел выжать лучшее из себя, но он просто феноменален. Я понимал где нахожусь, когда удар пришелся мне в верхнюю часть головы, но просто не мог подняться. Я хотел уйти в защиту, но удар поймал меня слишком высоко и лишил чувств. Он очень особенный. Он не пропустил и удара. Он будет доминировать и делать все, что захочет в спорте", – сказал Кролла в интервью Boxing Scene.

Новости
Ломаченко - Кролла: весь бой на видео

Напомним, что чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) успешно защитил свои пояса в бою против британца Энтони Кроллы (34-7-3, 13 КО).

Поединок в Staples Center в Лос-Анджелесе (США) завершился нокаутом от украинца в 4-м раунде.

Позже появилась шокирующая информация о том, что наш соотечественник получил перелом.

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Тема
Ломаченко - Кролла
Персоны
Энтони КроллаВасилий Ломаченко
Место
СШАЛос-Анджелес
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