"Удачи тебе от русского!": в РФ восхитились Усиком

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик обратился ко всем фанатам перед грядущим противостоянием в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против россиянина чемпиона WBA/IBF Мурата Гассиева.

В прямом эфире в Instagram украинец попросил болельщиков относиться к оппоненту с уважением.

"Нас всех в субботу ждет грандиозное событие. Если сказать прямо – финал Лиги чемпионов, только по боксу. Хочу попросить всех болельщиков быть максимально скромными в высказываниях и иметь уважение к сопернику. Если вы не уважаете его, значит, не уважаете и меня. Всех приглашаю 21 июля в СК "Олимпийский", вживую этот бой будет гораздо интереснее! Как некоторые считают, бой года. Огромное спасибо всем за поддержку!", - сказал Усик.

Комментарии с публикацией новости в российских СМИ показали, что к Усику в России относятся максимально корректно и в целом считают его "нормальным мужиком".

"Удачи тебе, Усик, от русского! Ты приятный мужик, а также удачи нашему терминатору Гассиеву !!!!В ожидании крутого боксерского поединка. "СПОРТ ВНЕ ПОЛИТИКИ" я все-таки надеюсь!"

Плюс пользователи отмечают жуткую организацию боя русской стороной.

Напомним, бой состоится в ночт с 21 на 22 июля в спортивном комплексе "Олимпийский" в Москве.

Накануне наш боксер отказался провести открытую тренировку после чего пояснил такой поступок.

Как сообщал OBOZREVATEL, назван рефери в ринге на финальный поединок Усик - Гассиев.