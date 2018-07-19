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"Удачи тебе от русского!": в РФ восхитились Усиком

5.7тЧитать новость на украинском

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик обратился ко всем фанатам перед грядущим противостоянием в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против россиянина чемпиона WBA/IBF Мурата Гассиева.

В прямом эфире в Instagram украинец попросил болельщиков относиться к оппоненту с уважением.

"Нас всех в субботу ждет грандиозное событие. Если сказать прямо – финал Лиги чемпионов, только по боксу. Хочу попросить всех болельщиков быть максимально скромными в высказываниях и иметь уважение к сопернику. Если вы не уважаете его, значит, не уважаете и меня. Всех приглашаю 21 июля в СК "Олимпийский", вживую этот бой будет гораздо интереснее! Как некоторые считают, бой года. Огромное спасибо всем за поддержку!", - сказал Усик.

Комментарии с публикацией новости в российских СМИ показали, что к Усику в России относятся максимально корректно и в целом считают его "нормальным мужиком".

"Удачи тебе, Усик, от русского! Ты приятный мужик, а также удачи нашему терминатору Гассиеву !!!!В ожидании крутого боксерского поединка. "СПОРТ ВНЕ ПОЛИТИКИ" я все-таки надеюсь!"

Плюс пользователи отмечают жуткую организацию боя русской стороной.

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Напомним, бой состоится в ночт с 21 на 22 июля в спортивном комплексе "Олимпийский" в Москве.

Накануне наш боксер отказался провести открытую тренировку после чего пояснил такой поступок.

Как сообщал OBOZREVATEL, назван рефери в ринге на финальный поединок Усик - Гассиев.

Читайте все новости по теме "Усик - Гассиев" на Обозревателе.

Темы
Усик - ГассиевWBSS
Персоны
Александр УсикМурат Гассиев
Место
РоссияМосква
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Комментарии на сайте не модерированы
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Усик так и не сказал что Крым это украина. Поэтому в РФ к нему относятся с симпатией.
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Афанасьев Николай
Афанасьев Николай
Афанасьев Алексей, Какая разница, сказал или не сказал. Хороший спортсмен, пусть победит сильнейший. Обоим удачи!
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