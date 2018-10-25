''Учитывая войну с Россией'': Владимир Кличко сделал откровенное заявление в США

Мэр Киева Виталий Кличко вынужден преодолевать немало трудностей для того, чтобы улучшить жизнь жителей столицы. Об этом в эфире американского шоу Collider Live рассказал брат политика Владимир.

По словам легендарного боксера, несмотря на неблагоприятную ситуацию, Кличко-старшему удалось добиться немалых успехов.

"Мой брат занимается политикой – да. Но он не парламентарий или сенатор. Он – мер Киева. И его каждодневная рутина – забота о людях, о четырех миллионах жителях. Киев – красивый город с 1500-летней историей и четырехмиллионным населением с нулевой безработицей. И это учитывая геополитический кризис, связанный с аннексией Крыма и войной с Россией на востоке. Виталий делает хорошую работу. Он старается, чтобы люди жили комфортнее. Вы знаете, что киевляне мотивированы на то, чтобы платить налоги?! Вы вообще знаете кого-то, кто бы хотел платить налоги?!" – заявил Владимир.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко пришел в бешенство от новости об исключении бокса из программы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.