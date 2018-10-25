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''Учитывая войну с Россией'': Владимир Кличко сделал откровенное заявление в США

2.3тЧитать материал на украинском

Мэр Киева Виталий Кличко вынужден преодолевать немало трудностей для того, чтобы улучшить жизнь жителей столицы. Об этом в эфире американского шоу Collider Live рассказал брат политика Владимир.

По словам легендарного боксера, несмотря на неблагоприятную ситуацию, Кличко-старшему удалось добиться немалых успехов.

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"Мой брат занимается политикой – да. Но он не парламентарий или сенатор. Он – мер Киева. И его каждодневная рутина – забота о людях, о четырех миллионах жителях. Киев – красивый город с 1500-летней историей и четырехмиллионным населением с нулевой безработицей. И это учитывая геополитический кризис, связанный с аннексией Крыма и войной с Россией на востоке. Виталий делает хорошую работу. Он старается, чтобы люди жили комфортнее. Вы знаете, что киевляне мотивированы на то, чтобы платить налоги?! Вы вообще знаете кого-то, кто бы хотел платить налоги?!" – заявил Владимир.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко пришел в бешенство от новости об исключении бокса из программы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Персоны
Владимир КличкоВиталий Кличко
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Tudaev Nicola
Tudaev Nicola
И что бы лучше жилось решили отключить горячую воду и забить на реновацию жилья, которое на 80% изношено по всей стране...конечно война виновата, каждодневные победы ВСУ даются миллионами средств из бюджета каждый день, сидеть в окопе и отстреливать советские боеприпасы, есть сух. пайки и получать по 300 грв. это не дешевое занятие...
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