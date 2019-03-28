"Учитесь у него": поступок Усика довел до экстаза россиян

Российские болельщики с восторгом отреагировали на решение украинского чемпиона Александра Усика отказаться от чемпионского пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и боя с россиянином Денисом Лебедевым.

На портале Чемпионат.com под соответствующей новостью поклонники бокса из РФ засыпали нашего соотечественника комплиментами, назвав его примером профессионализма и посмеявшись над Лебедевым.

Александр Усик instagram.com/usykaa

"Правильно сделал. В этом весе он всем и все доказал. Зачем ему боксировать с псевдодесантником?", "Хорошо, что Лебедев отскочил, а то сколько бадяги надо было прикладывать к фейсу!!!", "Учись, Россия, как надо себя вести", "Усику респект и удачи в супертяжах", "Правильное решение, Саша. Наведи шороху среди супертяжей", "Как уже ни раз писал – лучший боксер с человеческой точки зрения", "Учитесь у него быть честными спортсменами!" – пишут читатели.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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