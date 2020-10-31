Участник USYK Team о здоровье Усика: ПЦР-тесты чуть ли не по 2 раза в день

Известный комментатор Владимир Кобельков, который является членом USYK Team, рассказал, что перед боем с британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) украинская команда находится в полной изоляции.

Кобельков признался, что со здоровьем крымчанина полный порядок.

"Посмотрите как он улыбается, как смеется в Лондоне. Кстати, они (команда Усика) вообще Лондона не видели. Они просто закрыты, как в НБА, из гостиницы никуда не выходили. Дерек Чисора в той же гостинице, живет в 4 номерах от Сергея Лапина (директора команды USYK Team). Там все в закрытом пространстве 7 дней, чуть ли не по 2 раза на день ПЦР-тесты. Поэтому со здоровьем все хорошо", – цитирует Кобелькова Трибуна.

Напомним, что Усик второй бой в супертяжелом весе проведет в субботу, 31 октября. Симферополец сразится с Чисорой в Лондоне. Уже был опубликован список каналов, которые покажут встречу.

Накануне состоялась традиционная процедура взвешивания, на которой боксеры удивили присутствующих необычным внешним видом.