"Ублюдок": Тайсон Фьюри высказался о Коноре МакГрегоре

Чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри весьма оригинальным образом высказался о своей дружбе со скандальным бойцом ММА ирландцем Конором МакГрегором.

"Конор всегда хвалит меня. Он - невероятный боец и мой друг. Макгрегор поддерживает меня, а я отвечаю ему тем же. Он - тот еще ублюдок. Хотя, если подумать, и я такой же. Я встречался с ним много раз. Мы выпивали вместе очень часто", - приводит слова Тайсона Behind The Gloves.

Фьюри–Кличко

Новости Тайсон Фьюри скоростным нокаутом победил в чемпионском бою

Как сообщал OBOZREVATEL, линейный чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (28-0-1, 20 КО) вспомнил свой бой с украинским боксером Владимиром Кличко, обвинив того в обмане.

"Кличко был крутым чемпионом, отличная карьера. Но уважаю ли я его как личность? Фигушки! Он — жулик! С головы до пят жулик, нытик и обиженка. Победа значит для него так много, что он готов на все. Он даже жульничать был готов. Вокруг боя было столько вранья", — цитирует Фьюри Vringe со ссылкой на Sporttalk.

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