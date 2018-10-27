"Убить" друга: необычная история непобедимого Деревянченко

Современный бокс в эпоху нынешних информационных технологий - это не только 12-раундовый бой в рамках ринга. Самому поединку предшествует ряд шоу и порою огненная словесная перепалка во многих СМИ (особенно, если дело касается ребят типа Коннора перед встречей с каким-нибудь Хабибом). Ажиотаж подогревается настолько, что соперники месяцами делают резкие заявления и "выпады" друг в друга, порой буквально смешивая оппонента с го*ном.

От медиа-раскрутки уже никуда не деться - от боксеров просто требуется вызывающее поведение и слова, дабы сделать добротное шоу. Украинец Сергей Деревянченко также немало окунулся в такую атмосферу, но следующий его бой вышел за рамки всех правил. Такого давно не было и неизвестно еще когда будет - Сергею придется сразиться за чемпионский пояс IBF со своим другом. Истинным другом.

Дружат уже несколько лет, занимаются в одном зале с одной командой тренеров, постоянно проводят спарринги, общаются вне ринга - да, это все о ближайшем сопернике Деревянченко, американце Даниэле Джейкобсе. И чтобы стать чемпионом IBF в среднем весе и двигаться дальше, Сергею придется на какое-то время забыть о дружбе.

Неплохой пример здесь уже показал Джейкобс, первым "подлив масла в огонь" и заявив, что "не прочь оторвать голову Деревянченко, ведь он стоит на моем пути". Друг мой - враг мой.

Как же так получилось, что на ринге встретятся два друга?

Даниэль Джейкобс (слева) и Сергей Деревянченко

Как однажды рассказывал сам Сергей, Джейкобс был одним из первых, с кем он встретился в тренировочном лагере после переезда в США. Волею судьбы так вышло, что украинец начал работать с той же тренерской командой, что и Джейкобс. И боксеры стали заниматься параллельно, порою помогая друг другу спаррингами.

В принципе, история довольно типичная - в мировом боксе сразу 4 ведущих ассоциации, которые определяют чемпионов в более чем 10-ти весовых категориях. На этом "поле" работают сотни боксеров, и далеко не у всех есть свой индивидуальный тренер. Поэтому встреча Деревянченко и Джейкобса - лишь случайная (или нет) обычная воля судьбы. Интереснее было уже дальше.

Джейкобс почти всю свою профессиональную карьеру отстаивал и дрался за пояса WBA и WBC в среднем весе, пока не был втянут в противостояние с Геннадием Головкиным. Мега-бой позволил промоутерам объединить сразу четыре пояса (WBA, WBC, IBF и IBO) в среднем весе, но Джейкобс его проиграл. Казалось бы, на поле IBF Даниэля особо ничего не держит, и он сосредоточится к продвижению по линии WBA и WBC. Но тут пояс остался без хозяина, когда Головкин отказался проводить защиту титула как раз против Деревянченко. Поэтому желание захлестнуло Джейкобса, и он пошел на бой даже против друга.

Сергей Деревянченко (справа)

"Я бы не хотел, чтобы они дрались друг с другом. Но это бизнес. Джейкобс захотел драться с Сергеем за этот пояс. Он мог пропустить нас и драться с кем-то другим, но очень хотел этот пояс. При этом было известно, что и Деревянченко будет на него претендовать. Поэтому так и вышло", - рассказывал в одном из интервью тренер украинца Генри Старк.

"Это бизнес, ничего личного" - избитая фраза в случаях, когда интересы работы или профессии переступают личные отношения. Дружба дружбой, но Джейкобсу ничего не помешало сразу стать лицом против Деревянченко и бросить украинцу вызов.

"Не сомневайтесь, я покажу отличный бой. Никаких проблем. Тем более, Сергей ведь не брат мне. Он мне друг, он классный парень и настоящий джентльмен. Но это никак не влияет на мое желание оторвать ему голову, ведь он стоит на моем пути. У меня есть свои цели и мечты. И я собираюсь их достичь. Хочу в ближайшем будущем стать суперзвездой бокса. А он попытается разрушить все мои планы. Поэтому сейчас он мне не друг, а скорее даже враг. В ринге нет друзей", - резко подвел черту Джейкобс в одном из интервью перед боем.

Деревянченко же на этот счет более спокоен и не допускал себе столь резких выпадов в сторону американца. Для Сергея в профи карьере это первый серьезный шанс стать чемпионом, поэтому украинец больше сконцентрирован на общем результате, нежели на нюансах самого боя.

"Думаю, что это будет тяжелый бой - готовлюсь драться все 12 раундов. Но если будет возможность, закончу бой досрочно. Уверяю всех своих поклонников - пояс будет украинским. Мотивации у меня для этого достаточно", - сказал Деревянченко.

"Я предполагал, что бой с Джейкобсом может случится. Но я думал, что мы завоюем пояса разных организаций, а потом встретимся в большом шоу, на объединительном бое", - рассказал Сергей.

Но встреча между Деревянченко и Джейкобсом образовался уже сейчас, и кто-то из этого дуэта первым пойдет вперед по карьерной лестнице. Оба боксера наверняка готовы брать и защищать пояс, что вскоре открывает им путь к переходу во второй средний и полутяжелый вес. Ну а поражение, как говорит сам Сергей, может сбросить вниз так, что на вершину уже не вернешься.

Интересно, что с началом подготовки к бою главный тренер Деревянченко и Джейкобса - Андре Розье - остался работать с американцем. Означает ли это главную ставку именно на Джекобса или просто личное? С Сергеем же работает второй тренер команды - Генри Старк, который и ведет украинца к бою. Надеемся, что и к победе тоже.

Хотя, похоже, тренеры боксеров не слишком то и соперничают, по-разному разряжая обстановку перед боем, как на взвешивании боксеров.