За пояс Усика: назван лучший нокаут 2019 года

Нокаут от кубинского боксера Юниера Дортикоса (24-1, 22 КО) в бою с американцем Эндрю Табити (17-1, 13 КО) назван лучшим по версии авторитетнейшего портала Boxingscene.com.

Поединок за вакантный пояс чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии IBF, которым раньше владел Александр Усик, прошел в рамках полуфинала 2-го сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) 15 июня в Риге (Латвия).

В конце десятого раунда Дортикос убойным ударом с правой вырубил Табити. OBOZREVATEL предлагает своим читателям еще раз полюбоваться этой "пушкой".

Новости Российский боец ММА победил нокаутом за миллион долларов

Отметим, что на том вечере бокса во втором полуфинале WBSS победу добыл латвийский боксер Майрис Бриедис, которого называли самым сложным соперником Усика.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был определен лучший нокаут по итогам 2019 года по версии авторитетного издания The Ring.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!