Уайта отстранили от бокса после нокаута от Поветкина

Британский супертяж Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) получил почти месячное отстранение от бокса и тренировок после поединка против россиянина Александра Поветкина (36-2-1, 25 КО).

Соответствующее решение принял Британский боксерский совет, который постановил, что Уайт должен воздержаться от занятий боксом на 28 дней. Причиной стал тяжелейший нокаут, в котором британец оказался в пятом раунде боя за титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Уайт пропустил мощный апперкот, после чего оказался на настиле ринга. Рефери практически сразу вынужден был остановить поединок, засчитав Пооветкину победу техническим нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ сообщили о возможной организации отборочного боя Усик – Поветкин, однако в команде украинского боксера категорически отвергли такой варианта.

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