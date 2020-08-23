Уайт впервые прокомментировал поражение от Поветкина

Максим Иншаков Бокс 18:49, 23.08.2020

Знаменитый супертяжеловес Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) дал лаконичный комментарий после поражения в бою с россиянином Александром Поветкиным (36-2-1, 25 КО).

32-летний британского происхождения заверил поклонников, что с ним все нормально.

"Я в порядке. Это был тот момент, когда ему удалось донести удар. Я доминировал в бою. Имеем то, что имеем. Будет реванш, все хорошо. В этом вся суть хэвивейта", – сказал Уайт.

До нокаута Уайт доминировал в бою
Twitter MatchroomBoxing

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Поветкин – Уайт за титул временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, а также престижный пояс WBC Diamond завершился в 5-м раунде.

Русский Витязь дважды падал в нокдаун, но смог подняться и нанести "один из лучших ударов в карьере".

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