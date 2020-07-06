Уайт пообещал устроить Поветкину "максимальное насилие"
Диллиан Уайт ведет подготовку к бою с Александром Поветкиным. Instagram Диллиана Уайта
Британский боксер Диллиан Уайт, который 22 августа выйдет в ринг против россиянина Александра Поветкина, пообещал устроить своему оппоненту тяжелейший бой.
Обладатель пояса временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал отрывок интервью Поветкина и оставил тому послание.
"Я уважаю своего оппонента, но как только прозвучит гонг я представлю шоу под названием "Максимальное насилие", – написал Уайт.
Отметим, что Уайт и Поветкин сойдутся в британском Брентвуде в рамках грандиозного боксерского шоу Matchroom Fight Camp.
Как сообщал OBOZREVATEL, в своем последнем поединке Александр Поветкин не смог победить американца Майкла Хантера, завершив бой вничью.