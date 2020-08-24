Уайт о поражении Поветкину: он едва стоял на ногах

Александр Чеканов Бокс 15:10, 24.08.2020

Британский супертяж Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) назвал глупой ошибкой пропущенный удар от Александра Поветкина (36-2-1, 25 КО) после которого оказался в нокауте.

Уайт подчеркнул, что с подобными атаками соперников легко справлялся во время спаррингов.

"Ни о чем не жалею, это был замечательный бой, и Поветкин здорово себя показал. Знаю, что могу побить его. Супертяжелый вес полон драмы, взлетов и падений. Пропущенный удар – глупая ошибка. На тренировках я блокировал такие сто раз. Но в единственный момент, когда мне нужно было это сделать, я опоздал. Поветкин едва стоял на ногах, я прессинговал его. Но это супертяжелый вес, такое бывает", – цитирует британца Sky Sports.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александра Поветкина Андрей Рябинский назвал безобразными действия подопечного в поединке против Диллиана Уайта.

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