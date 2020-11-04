Уайт назвал неожиданную причину поражения Чисоры от Усика

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) считает, что Дерек Чисора (32-10, 23 КО) в бою с Александром Усиком (18-0, 13 КО) мог подвергнуться гипнозу.

На месте украинца Уайт дрался бы с британским боксером пожестче и не играл в игры.

"Если бы я входил в клинч, то бил бы его везде. С моей стороны было бы грубое обращение. Это был самый чистый бой в карьере Чисоры, который я видел. Возможно, он был загипнотизирован. Обычно Дерек – агрессивный и грязный боксер", – сказал Уайт в интервью boxingnews24.com.

Ранее промоутер Эдди Хирн прокомментировал поединок Усика против Чисоры, сказав, что украинца "разрывали, как тряпичную куклу".

Как сообщал OBOZREVATEL, бой за титул официального претендента за звание чемпиона мира по версии WBO завершился победой нашего соотечественника.

Позже появился комментарий британца, а также видео с лучшими моментами битвы.

После боя Дерек заявился в раздевалку к украинцу с необычным подарком.