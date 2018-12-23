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Уайт — Чисора: весь бой на видео

2.1тЧитать материал на украинском

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (25-1, 18 КО) нокаутировал своего соотечественнике Дерека Чисору (29-9, 21 КО) в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBC Silver и WBO International.

Уайт — Чисора

Уайт — Чисора

В течение первых 10-раундов неоспоримым преимуществом владел Чисора, раз за разом проверяя подбородок оппонента тяжелыми ударами. Все перевернулось в 11-й трехминутке, когда Уайт словил соперника убийственным левым боковым.

OBOZREVATEL предлагает читателям посмотреть полную запись боя.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что один из участников этого поединка с большой вероятностью теперь может стать первым соперником нашего спортсмена Александра Усика.

Персоны
Дерек ЧисораДиллиан Уайт
Место
АнглияЛондон
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