Уайт — Чисора: стало известно, кто побеждал по очкам перед остановкой боя

Британский боксер Дерек Чисора на момент остановки боя против Диллиана Уайта выигрывал по очкам. Двое судей отдавали предпочтение Дереку со счетом 95:94, третий поставил такие же цифры, но в пользу Уайта.

Отметим, что с Чисоры по ходу боя было снято два очка — за удар ниже пояса, а также за удар локтем по голове. Но в итоге это никак не повлияло на конечный результат, так как Дерек был брутально нокаутирован в 11-м раунде.

Удар был такой силы, что команде британца не сразу удалось привести его в чувство. OBOZREVATEL предлагает читателям самим ознакомиться с судейскими записками.

Судейские записки боя Уайт —- Чисора

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне известный украинский боксёр среднего веса во Франции завоевал пояс WBC Francophone, после чего зрители забросали команду киевлянина стульями.