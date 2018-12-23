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Уайт — Чисора: стало известно, кто побеждал по очкам перед остановкой боя

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Британский боксер Дерек Чисора на момент остановки боя против Диллиана Уайта выигрывал по очкам. Двое судей отдавали предпочтение Дереку со счетом 95:94, третий поставил такие же цифры, но в пользу Уайта.

Отметим, что с Чисоры по ходу боя было снято два очка — за удар ниже пояса, а также за удар локтем по голове. Но в итоге это никак не повлияло на конечный результат, так как Дерек был брутально нокаутирован в 11-м раунде.

Удар был такой силы, что команде британца не сразу удалось привести его в чувство. OBOZREVATEL предлагает читателям самим ознакомиться с судейскими записками.

Судейские записки боя Уайт —- Чисора

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне известный украинский боксёр среднего веса во Франции завоевал пояс WBC Francophone, после чего зрители забросали команду киевлянина стульями.

Персоны
Диллиан УайтДерек Чисора
Место
АнглияЛондон
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