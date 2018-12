Следующий Усик? Бой-реванш Уайт - Чисора завершился кошмарным нокаутом

Диллиан Уайт (29-1, 25 КО) в бою-реванше против Дерека Чисоры (29-8, 21 КО) отстоял титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC Silver и WBO International.

Поединок между британцами прошел в субботу, 22 декабря, в Лондоне на "Арене О2" и завершился нокаутом Чисоры в 11-м раунде. Один из участников поединка с большой вероятностью теперь может стать первым соперником нашего спортсмена Александра Усика.

Боксеры с первых секунд без особой разведки стали поливать друг друга мощными ударами. Чисора несколько раз удалось "погладить" подбородок оппонентам хуком.

Во втором раунде британские бойцы действовали несколько осторожнее. Чисора много работал корпусом, тактически отдав дебют поединка Уайту. Диллиан спокойно прижимался к канатам, при этом контратакуя. Концовка едва не завершилась скандалом, когда уже после гонга боксеры схватили друг друга за шеи.

В третьем раунде Чисора резко взвинтил темп и просто кинулся на оппонента, пытаясь словить низко наклоненного Уайта апперкотом. Дерек начал вкладываться в удары, но Уайт не спешил отвечать "выстрелами" такой же силы.

В четвертой трехминутке Чисора продолжил вести бой, шикарно работая по корпусу. Только Уайт поднимал высоко локти, сразу получал двойку по печени.

Уайт только в пятом раунде немного зацепил Чисору. Создавалось впечатление, что Диллиан специально отдал первую половину боя, ожидая, когда Дерек выдохнется.

Не ощущалось войны, которая была в первом бое. Уайт отказывался от размена ударами, больше думал про защиту, позволял Дереку быть агрессором и вести этот бой, раз за разом проверяя оппонента ударами по корпусу и голове. Одинокие "выстрелы" от Уайта не часто пробивали Чисору.

Скорости в 8-м раунде упали. Уайт практически не работал, пытаясь словить на контратаках своего соотечественника. За 20 секунд до конца рефери с Чисоры снял бал за удар ниже пояса.

В 9-м раунде начала чувствоваться усталость обоих боксеров. Британцы не сильно вкладывались в удары, без намека на скорый нокдаун.

"Чемпионские раунды" начались также под диктовку Чисоры, который гораздо больше работал на победу, но допустил ошибку, за которую, заряженный против него рефери, сразу снял бал: в 11-м раунде Дерек ударил Диллиана локтем.

Когда до победы Дерека оставалось совсем немного, Уайт смог нанести невероятный удар, отправив оппонента в тяжелейший нокаут.

