Уайт - Чисора: появилось видео убийственного нокаута

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (29-9, 21 КО) проиграл в бою-реванше своему соотечественнику Диллиану Уайту (25-1, 18 КО). Поединок завершился в 11-м раунде.

Уайт - Чисора

Уайт с первых раундов отдал инициативу оппоненту, спокойно прижимаясь к канатам, и выдерживая мощнейшие удары Чисоры. За весь бой Диллиану удалось лишь несколько раз потрясти соперника, но в 11-м раунде он смог одним ударом нокаутировать Дерека.

Уайт подловил раскрывшегося Чисору убийственным левым боковым, надолго "выключив свет" для 34-летнего боксера. OBOZREVATEL предлагает своим читателям эффектное видео этого момента.

Как сообщал OBOZREVATEL на кону боя стояли пояса WBC Silver и WBO International, которые остались у Диллиана Уайта.

Оба британца являются потенциальными соперниками украинца Александра Усика в его дебютном поединке в супертяжелом весе.