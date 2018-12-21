Уайт – Чисора: на взвешивании произошла грандиозная потасовка

Поединок-реванш обладателя титула Всемирного боксерского совета WBC Silver в супертяжелом весе Диллиана Уайта и Дерека Чисоры состоится 22 декабря в Лондоне.

Накануне состоялась официальная церемония взвешивания, завершившаяся громким скандалом.

Несмотря на то, что во время дуэли взглядов боксеры вели себя прилично, главные баталии точились вне сцены. Команды обоих спортсменов устроили потасовку, заставив охрану их успокаивать. Причиной драки послужила надпись "Диллиан, с*си мой ..." на трусах Чисоры.

По результатам официального взвешивания Уайт оказался тяжелее своего оппонента. Вес чемпиона составил 112 кг, в то время как весы Чисоры показали 111,6 кг.

Диллиан Уайт и Дерек Чисора BoxingScene

Как сообщал OBOZREVATEL, первый поединок двух боксеров, который состоялся 10 декабря 2016 года, завершился победой Уайта. По итогам 12-раундового боя большинство судей отдало победу Диллиану.

Украинским любителям бокса этот поединок интересен потому, что победитель поединка Уайт – Чисора может стать первым соперником нашего спортсмена Александра Усика. После победы над Тони Белью абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе принял решение перейти в супертяжелую весовую категорию.