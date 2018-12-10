Уайт — Чисора: букмекеры назвали фаворита супербоя

22 декабря в Манчестере состоится реванш между обладателем титула WBC Silver в супертяжелом весе британцем Диллианом Уайтом (29-1, 25 КО) и его соотечественником Дереком Чисорой (29-8, 21 КО).

Букмекеры уже начали принимать ставки на победителя этого супербоя. Коэффициент на победу Уайта равен 1,28. Ничья оценивается котировкой 26,00. А показатели на успех скандального Дерека достигают уровня 3,50.

Отметим, что этот бой особенно интересен украинским болельщикам. Именно в нем с большой вероятностью определится первый соперник Александра Усика в супертяжелом весе.

Первый бой Уайт — Чисора состоялся 10 декабря 2016 года и завершился победой Диллиана раздельным решением судей.

Александр Усик 10 ноября в Манчестере защитил чемпионские титулы по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной федерации бокса (IBF), а также завоевал чемпионский пояс журнала The Ring, нокаутировав в восьмом раунде Тони Белью.