Уайлдер включил Усика в список желанных соперников

Американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер включил Александра Усика в список из пяти боксеров, с которыми хотел бы подраться, если его третий бой против Тайсона Фьюри не состоится.

Как сообщает журналист Майкл Бенсон на своей странице в Twitter, желанными соперниками для "Бронзового бомбардировщика" также являются Диллиан Уайт (27-2, 17 КО), Энди Руис-младший (33-2, 22 КО), Роберт Хелениус (30-3, 19 КО) и Джозеф Паркер (27-2, 21 КО). На счету нашего соотечественника 18 побед, 13 из которых были добыты нокаутом.

Уайлдер хочет подраться с Усиком Twitter Майкла Бенсона

Напомним, что в последний раз Уайлдер выходил на ринг против Фьюри в феврале. Поединок остался за британцем, который победил техническим нокаутом в седьмом раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тайсон объяснил, почему не даст Деонтею реванш.