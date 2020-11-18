Уайлдер снова обвинил Фьюри в мошенничестве, вспомнив Кличко

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер в очередной раз обвинил Тайсона Фьюри в мошенничестве во время их чемпионского поединка.

Как сообщает издание Boxing Scene, американец рассказал, что еще во время первого их боя заметил, как один из тренеров британца Рики Хаттон стягивал его перчатки, чтобы поставить руку Фьюри в неестественное положение. Именно это, по словам Уайлдера, позволило Тайсону до крови расцарапать его уши.

"Еще в первом бою я увидел, как Рики Хаттон оттягивал перчатки Фьюри, чтобы его рука оказалась в неестественном положении. Они использовали этот метод и во втором поединке, но на этот раз ему удалось расцарапать мои уши, в результате чего из них пошла кровь. Он уже очень давно побеждает нечестно, еще со времен боя с Владимиром Кличко. Жаль, что ему пришлось мошенничать, так как я очень силен. Это делает меня еще более значимой фигурой в мире бокса", – заявил американец.

Напомним, что первый поединок между Уайлдером и Фьюри закончился вничью, а второй – победой британца техническим нокаутом в седьмом раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-тренер Кличко-младшего назвал неожиданную причину поражения Владимира в бою с Фьюри.