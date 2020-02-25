Главная Новости
25 февраля • обновлено в 22:41
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Уайлдер принял радикальное решение после боя с Фьюри

1.1т
Читать материал на украинском

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер принял решение уволить своего тренера Марка Бреланда, который выбросил полотенце в бою против Тайсона Фьюри.

Уайлдер - Фьюри

Уайлдер - Фьюри

"Я расстроен Марком. Мы обсуждали такую ситуацию еще много лет назад. Я говорил своей команде никогда и ни за что, ни при каких условиях не выбрасывать полотенце. Это не мой метод. У меня было еще пять раундов, и неважно как выглядел бой со стороны, я еще был на ногах. Я понимаю, что он хотел как лучше, но это моя жизнь и моя карьера. Он должен принимать мои правила", - цитирует Уайлдера Yahoo.

Новости
Уайлдер назвал неожиданную причину поражения в бою против Фьюри

Как сообщал OBOZREVATEL, 12-раундовый поединок Тайсона и Деонтея состоялся на арене MGM Grand в Лас-Вегасе и завершился в 7-й трехминутке, после того, как команда Уайлдера выкинула в ринг полотенце.

Спустя некоторое время 34-летний Уайлдер был госпитализирован и пропустил традиционную пресс-конференцию.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "реванш Уайлдер – Фьюри" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
реванш Уайлдер – Фьюри
Персоны
Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Слоан Стивенс
VS
Рената Сарасуа
Победа Слоан Стивенс с форой в -4,5 гейма
1.85 Сделать ставку
Кристина Макхейл
VS
Лорен Дэвис
Победа Кристины Макхейл с форой в +1,0 гейма
1.92 Сделать ставку
Сара Эррани
VS
Сара Соррибес-Тормо
Победа Сары Соррибес-Тормо с форой в -2,0 гейма
1.89 Сделать ставку
Лейла Фернандес
VS
Нина Стоянович
Победа Лейлы Фернандес с форой в -3,5 гейма
1.93 Сделать ставку
Кайя Юван
VS
Венус Уильямс
Победа Кайи Юван с форой в +1,5 гейма
1.88 Сделать ставку
Кэти Бултер
VS
Ясмин Паолини
Победа Ясмин Паолини с форой в +1,0 гейма
1.90 Сделать ставку
Томас Барриос
VS
Уго Дельен
Победа Уго Дельена с форой в -3,5 гейма
1.88 Сделать ставку
Алехандро Табило
VS
Паоло Лоренци
Победа Алехандро Табило с форой в -1,5 гейма
1.88 Сделать ставку
Рейнджерс
VS
Брага
Гости не проиграют
2.04 Сделать ставку
Бондаренко
VS
Уотсон
Тотал больше 20,5 гейма
1.90 Сделать ставку