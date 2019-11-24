Уайлдер тяжелейшим нокаутом победил Ортиса: опубликовано видео

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер (41-0-1, 40 КО) победил чемпиона панамериканских игр из Кубы Луиса Ортиса (31-1, 26 КО).

Матч-реванш знаменитых боксеров прошел в ночь с 23 на 24 ноября на арене MGM Grand и завершился нокаутом в 7-м раунде.

Поединок начался в невысоком темпе своеобразной разведкой. Оба боксера джебами пытались найти брешь в обороне противника. В середине Ортис попал фирменным левым боковым, явно озадачив чемпиона . Несколько мгновений спустя Луис получил рассечение в области лба, столкнувшись головой с оппонентом.

Уайлдер – Ортис

Уайлдер – Ортис

Уайлдер – Ортис

Кубинец максимально дозировал свои силы, но Уайлдер выкладывался еще меньше, большую часть времени 2-го раунда проведя в защите.

Складывалось впечатление что Деонтею явно некомфортно в ринге и он полностью отдал инициативу соперника. Луис мало работал на ногах, держал для себя медленный удобный темп, периодически взрываясь редкими "тычками".

Уайлдер, которого в свое время называли преемником "вечного чемпиона" WBC Виталия Кличко, в 4-м раунде пропустил несколько ударов, но всеми жестами и мимикой показывал, что это не нанесло ему большого урона.

#WilderOrtiz2

Nobody:



I mean, seriously, nobody:



Deontay Wilder: pic.twitter.com/PFwS5V3YM6 — GIF Skull - Big Mood Io Shirai #NXTTakeOver (@GIFSkull) November 24, 2019

Американский боксер практически ничего не делал в ринге, построив первую половину боя исключительно на защите. Зрители словно наблюдали шахматную партию двоих опаснейших нокаутеров.

Уайлдер – Ортис

Уайлдер – Ортис

В 7-й трехминутке спортсмены немного активизировались. Ортис, как в фехтовании делал выпады, целясь в голову "бронзовому бомбардировщику".

Концовка завершилась неожиданно. Уайлдер, не демонстрируя никакой атаки, за 7 секунд до гонга словил убийственным правым боковым представителя Кубы, отправив его в тяжелый нокаут.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый бой между этими бойцами прошел в начале марта 2018 года и завершился победой американца нокаутом в десятом раунде.

Ранее нокаут Деонтея Уайлдера, который жестко вырубил канадца Бермейна Стиверна во время защиты чемпионского пояса по версии WBC, был признан лучшим по версии Premier Boxing Champions.

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