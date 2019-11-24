Уайлдер - Ортис: появилось видео убийственного нокаута

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер (41-0-1, 40 КО) не оставил никаких шансов кубинцу Луису Ортису (31-1, 26 КО).

Матч-реванш знаменитых боксеров прошел в ночь с 23 на 24 ноября на арене MGM Grand и завершился мощным нокаутом. Американский супертяж весь бой отсиживался в защите и практически не атаковал, но в 7-м раунде словил оппонента убийственным правым боковым.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый бой между этими бойцами прошел в начале марта 2018 года и завершился победой американца нокаутом в десятом раунде.

Ранее нокаут Деонтея Уайлдера, который жестко вырубил канадца Бермейна Стиверна во время защиты чемпионского пояса по версии WBC, был признан лучшим по версии Premier Boxing Champions.

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